Израиль подтвердил освобождение двух заложниц, удерживавшихся в Газе

БАКУ /Trend/ - Власти Израиля официально подтверждают факт освобождения двух заложниц, удерживавшихся в секторе Газа сторонниками радикальной палестинской организации ХАМАС. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, передает Trend.

"Были освобождены Юдит Тай Раанан и Натали Шушана Раанан, мать и дочь, которые удерживались группировкой ХАМАС", - сообщил он.

Ранее движение ХАМАС заявило, что его боевое крыло - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - освободило двух граждан США, взятых в заложники во время нападения на Израиль.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.