Операция в секторе Газа может продлиться до трех месяцев - министр обороны Израиля

БАКУ /Trend/ - Военная операция Израиля в секторе Газа может продлиться от одного до трех месяцев.

Об этом сказал министр обороны Израиля Йоав Галант, передает Trend.

По его словам, это должна быть последняя наземная операция Израиля в анклаве, результатом которой станет полное уничтожение ХАМАС.

"Это должны быть последние [наземные] маневры в Газе, потому что после них ХАМАС больше не будет. Это займет месяц, два, три месяца, но в конце концов ХАМАС больше не будет", - сказал он.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.