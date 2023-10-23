Обнародовано число погибших в секторе Газа

БАКУ /Trend/ – Число погибших в секторе Газа превысило 5 тысяч человек.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило министерство здравоохранения сектора Газа.

Информация о количестве раненых пока не обновлена.

Отметим, что ранее сообщалось, что число раненых палестинцев в секторе Газа составляет 14 245 человек.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.