Израильская армия приведена в повышенную боевую готовность

БАКУ /Trend/ - Подразделения израильской армии на севере страны приведены в повышенную боевую готовность.

Об этом сказал начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, передает Trend.

"Мы находимся на очень высоком уровне готовности вдоль северной границы, чтобы предотвратить попытки "Хезболлах" причинить вред мирным жителям Израиля и военнослужащим Армии обороны", - сказал начальник Генштаба.

Он добавил, что израильское военное руководство внимательно следит за событиями, происходящими по всем направлениям, и готово реагировать на всевозможные инциденты.