Министр обороны Израиля заявил, что военная операция в Газе продлится долго

БАКУ /Trend/ - Военная операция Израиля в секторе Газа займет много времени и потребует огромного терпения.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает Trend.

"Эта война не будет короткой. Это будет долгая война. Нам – каждому человеку, обществу, руководству – необходимо терпение, большая эмоциональная стойкость. И прежде всего, силам безопасности нужна выносливость и стойкость", - сказал он.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.