Израиль вводит дополнительные силы в сектор Газа

БАКУ /Trend/ - Израиль вводит в сектор Газа дополнительные подразделения, масштабы сухопутной операции в анклаве продолжают расширяться.

Как передает Trend, об этом сообщил официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

"Силы Армии обороны Израиля продолжают расширять наземную операцию в секторе Газа. Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения входят в Газу для продолжения скоординированных действий на земле, в воздухе и на море с полной мощью", - заявил Даниэль Хагари.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.