Армия обороны Израиля может достичь любой точки Ближнего Востока за счет своей авиации - Герци Халеви

БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля может достичь любой точки Ближнего Востока благодаря собственной авиации.

Об этом заявил начальник генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви, передает во вторник Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Помимо этого, во время посещения парка истребителей "F-35I" ВВС Израиля на авиабазе Неватим, Халеви подчеркнул, что Израиль наносит тяжелые удары по силам ХАМАС, в том числе по их командирам.

"Мы всегда готовы к операциям и в других областях. Эта авиабаза хорошо знает, как добраться до любой точки Ближнего Востока", - добавил он.

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