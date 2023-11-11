Израиль ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников

БАКУ /Trend/ - Израиль и ХАМАС ведут переговоры об освобождении около 100 гражданских лиц, сообщают израильские официальные лица, передает Trend.

Согласно информации, гражданские лица находятся в заложниках у ХАМАС.

Сообщается, что ХАМАС сначала освободит от 10 до 20 гражданских лиц. Затем, если Израиль выполнит все условия, будут освобождены еще 100 заложников.

Взамен ХАМАС хочет короткой паузы в боевых действиях, крупных поставок гуманитарной помощи, топлива для больниц и освобождения женщин и детей из израильских тюрем.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.