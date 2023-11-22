Израиль одобрил план возвращения заложников из Газы

БАКУ /Trend/ - Израиль одобрил план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, передает Trend.

"Израильское правительство намерено вернуть всех заложников домой. Правительство утвердило план первого этапа достижения этой цели, в соответствии с которым по меньшей мере 50 похищенных - женщин и детей - будут освобождены за четыре дня, в течение которых в боевых действиях наступит затишье", - говорится в заявлении.