Израиль назвал количество заложников, оставшихся в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - В секторе Газа осталось 215 заложников.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал представитель Армии обороны Израиля Дорон Спилман.

Он отметил, что израильское правительство не располагает информацией о состоянии оставшихся в Газе заложников.

Отметим, что в первый день 4-дневного гуманитарного прекращения огня 24 ноября Израиль и ХАМАС обменялись пленными. По условиям, Израиль возвращает по три палестинских заключенных за каждого заложника. 25 ноября были освобождены 13 израильских заложников и 39 палестинских заключенных.

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