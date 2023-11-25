Названо количество заключенных и заложников, которые сегодня будут освобождены Израилем и ХАМАС

БАКУ /Trend/ - Названо количество израильских заложников, которых освободит ХАМАС в рамках временного прекращения огня 25 ноября.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на израильские СМИ, ХАМАС освободит 14 заложников. Израиль в свою очередь освободит 42 заключенных.

Напомним, что в соответствии с условиями временного прекращения огня с Израилем 24 ноября ХАМАС освободил 13 израильских заложников, в тот же день были освобождены 10 граждан Таиланда.

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