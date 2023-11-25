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Гуманитарное прекращение огня в секторе Газа может быть продлено – Байден

Израиль Материалы 25 ноября 2023 17:35 (UTC +04:00)
Гуманитарное прекращение огня в секторе Газа может быть продлено – Байден

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Президент США Джозеф Байден выступил на пресс-конференции в Массачусетсе с заявлением в связи с четырехдневным гуманитарным прекращением огня между ХАМАС и Израилем.

Об этом сообщил Белый дом, передает Trend.

Так, отвечая на вопросы журналистов, Байден заявил о возможности продления режима прекращения огня в Газе.

Отметим, что 24 ноября ХАМАС передал израильской стороне 13 заложников, четверо из которых подростки. Взамен Тель-Авив освободил 39 палестинцев - 24 женщины и 15 подростков.

В рамках соглашения 150 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, будут освобождены в обмен на 50 израильтян, захваченных ХАМАС.

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