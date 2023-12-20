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Израиль готов к новой гуманитарной паузе в секторе Газа

Израиль Материалы 20 декабря 2023 02:44 (UTC +04:00)
Израиль готов к новой гуманитарной паузе в секторе Газа

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Израиль выразил готовность к очередной гуманитарной паузе в секторе Газа в обмен на освобождение ХАМАС израильских заложников.

Как передает Trend, об этом сказал президент Израиля Ицхак Герцог.

Президент Израиля также заявил, что количество грузовиков, ежедневно пересекающих границу сектора Газа, может быть увеличено в три раза, если "будут решены бюрократические разногласия с партнерами Израиля". По его словам, ежедневно на границе проверяют 200 грузовиков.

По его словам, израильская сторона "делает все возможное, чтобы вывести гражданское население анклава из опасных районов".

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