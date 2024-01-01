Парламент Израиля утвердил назначение Исраэля Каца на пост главы МИД

БАКУ /Trend/ - Парламент Израиля (Кнессет) одобрил назначение на должность министра иностранных дел Исраэля Каца, ранее руководившего Министерством энергетики страны, передает Trend.

Кац заменил на посту главы МИД Эли Коэна, который теперь будет руководить Министерством энергетики в соответствии с решением кабинета министров, принятым 31 декабря 2023 года.

При этом правительство решило сохранить за Коэном место в военно-политическом кабинете с участием ключевых министров, на совещаниях которого обсуждаются важнейшие для страны решения, хотя пост министра энергетики не предполагает присутствия на его заседаниях.