Прославление пособника нацистов Нжде неприемлемо - посол Израиля о марше в Ереване

БАКУ/Trend/- Прославление пособника нацистов Гарегина Нжде неприемлемо.

Как сообщает в среду Trend, об этом в соцсети X написал посол-нерезидент Израиля в Армении и Молдове Джоэл Лайон, комментируя проведение марша в Ереване в честь Нжде, сообщает Trend.

«Глубоко обеспокоен проведением марша в Ереване 1 января 2024 года под слоганом «Зиг Хайл». Прославление пособника нацистов Гарегина Нжде неприемлемо. Власти должны занять твердую позицию против любых форм неонацизма и антисемитизма», - написал он.

Отметим , что в Ереване неонацисты провели марш в честь дня рождения армянского нациста Гарегина Нжде, который в последующем был осужден за сотрудничество с фашистским Рейхом.

Они прошли маршем, зиговали и кричали "Зиг Хайл".

Армения по числу памятников, монументов и улиц, названных в честь гитлеровского преступника Гарегина Нжде занимает лидирующие позиции в мире.

В 2016 году в центре Еревана был установлен памятник нацисту Нжде. Помимо крупных центров как Гюмри, Гафан, память о Нжде сохраняют еще как минимум в семнадцати населенных пунктах. В Гюмри, второй по величине городе Армении, воздвигнут памятник в честь Нжде и названа улица, где, кстати по иронии судьбы находится российская военная база. В Гафане, также есть улица Нжде и мемориал, воздвигнутый в 2003 году.

Улицы имени Нжде есть в Агараке, Апаране, Артике, Аштараке, Бурастане, Бюраване, Двин, Горисе, Мргаване, Мргавете, Ншаване, Сисиане, Степанаване, Ванадзоре, Верин, Арташате и Егварде. В Армении в честь Нжде названа целая деревня.

Гарегин Нжде предоставил армянский легион в распоряжение нацистов; эти солдаты служили Третьему рейху на Кавказе, в Крыму и во Франции.