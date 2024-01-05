Израиль добьется мира на границе с Ливаном любым путем - Нетаньяху

БАКУ /Trend/ - Израиль намерен восстановить безопасность на границе с Ливаном, где продолжаются обстрелы со стороны вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах", передает Trend.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна стремится достичь радикальных изменений на границе, обеспечив возвращение жителей северных районов в свои дома. Он отметил, что Израиль будет настойчиво добиваться этой цели, предпочитая дипломатический путь, но готов принять иные меры, если это будет необходимо.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль стал более решительным и сплоченным. Он также предупредил всех соседей страны, что они должны осознать эту решимость, независимо от их положения на юге, севере или других фронтах.