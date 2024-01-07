Израиль не остановит операцию в Газе, пока не уничтожит ХАМАС - Нетаньяху

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа до достижения основных целей, включая уничтожение радикального палестинского движения ХАМАС и освобождение удерживаемых в анклаве заложников, передает Trend.

Он также отметил, что Израиль стремится восстановить безопасность как на юге, так и на севере страны, где сохраняется напряженность на границе с Ливаном.

"Мы нигде не предоставляем ХАМАС неприкосновенность, и мы сражаемся за восстановление безопасности как на юге, так и на севере. Ради этого мы должны отложить в сторону все и продолжить действовать сообща до тех пор, пока не достигнем полной победы", - отметил Нетаньяху.