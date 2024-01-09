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Израильская армия захватила крупный ракетный завод в секторе Газа

Израиль Материалы 9 января 2024 00:24 (UTC +04:00)
Израильская армия захватила крупный ракетный завод в секторе Газа

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) захватила крупнейший в секторе Газа подземный ракетный завод, где производятся снаряды "большой дальности".

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

"ЦАХАЛ установил контроль над подземным заводом по производству ракет большой дальности, способных достичь северного Израиля [из сектора Газа]. Это крупнейший объект по производству оружия, обнаруженный с начала войны", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что этот район соединен с обширной сетью подземных туннелей, используемых для доставки оружия батальонам ХАМАС, расположенным в секторе Газа.

Также говорится, что военные также взяли под контроль штаб-квартиру подразделения ХАМАС "Аль-Бурейдж".

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