Израильская армия расширит операции на юге сектора Газа

БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширит операции в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Как передает Trend, об этом сказал министр обороны Израиля Йоав Галант.

"Мы ведем интенсивные операции в районе Хан-Юниса и будем продолжать их расширять", - сказал министр.

Галант добавил, что клубы дыма от танков, артиллерии и самолетов ВВС будут продолжать закрывать небо сектора Газа, пока армия Израиля не достигнет своих целей". Этими целями он назвал разгром ХАМАС и возвращение израильских заложников в свои дома.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.