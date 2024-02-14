Израильский министр заблокировал поставку помощи из США в сектор Газа

БАКУ /Trend/ - Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич блокировал поставку муки из США в сектор Газа, так как она предназначалась для агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщают осведомленные источники, передает Trend.

По словам министрам, в израильском кабинете министров существует единодушие относительно необходимости предотвращения попадания помощи в руки ХАМАСА, и он использует свои полномочия для того, чтобы гарантировать это.

Официальные лица США и Израиля подтвердили, что Смотрич приказал заблокировать отправку муки после того, как ему стало известно, что она предназначалась для БАПОР, и он дал указания израильской таможенной службе не выпускать груз до тех пор, пока получателем не станет БАПОР.