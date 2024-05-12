Операция в Рафахе носит ограниченный характер - израильская армия

БАКУ /Trend/ - Операция в Рафахе носит «ограниченный и тактический характер» и не проводится в густонаселенных районах города.

Как передает Trend, об этом сказал официальный представитель израильской армии (ДЖАКАЛ) Даниэль Хагари.

Хагари напомнил, что перед началом операции армия "призвала население города временно перебраться в гуманитарные районы".

Представитель израильской армии заявил, что Израиль воюет не с жителями анклава, а с ХАМАС. По его словам, израильские военные работают над оказанием гуманитарной помощи гражданскому населению.