Израиль все еще не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников - Нетаньяху

БАКУ /Trend/ - Израиль до сих пор не получил список заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить.

Как передает Trend, об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он отметил, что без этого списка невозможно реализовать соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

"Мы не продвинемся вперед с соглашением [по Газе], пока не получим список заложников, подлежащих освобождению в соответствии с договоренностью. Израиль не будет молчать о нарушении соглашения. Вся ответственность лежит на ХАМАС", - сказал он.