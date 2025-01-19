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Израиль все еще не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников - Нетаньяху

Израиль Материалы 19 января 2025 03:00 (UTC +04:00)
Израиль все еще не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников - Нетаньяху
Фото: Правительство Израиля

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Израиль до сих пор не получил список заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить.

Как передает Trend, об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он отметил, что без этого списка невозможно реализовать соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

"Мы не продвинемся вперед с соглашением [по Газе], пока не получим список заложников, подлежащих освобождению в соответствии с договоренностью. Израиль не будет молчать о нарушении соглашения. Вся ответственность лежит на ХАМАС", - сказал он.

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