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Названо количество ракет, выпущенных сегодня Ираном по Израилю

Израиль Материалы 19 июня 2025 11:20 (UTC +04:00)

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня утром Иран выпустил около 30 баллистических ракет в направлении Израиля.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что ракетные удары пришлись на города Беэр-Шева, Холон и Рамат-Ган, расположенные в центральной части Израиля.

Сообщается о десятках раненых, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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