Три человека погибли в результате падения ракеты в здание в Израиле

БАКУ /Trend/ - Три человека погибли в результате попадания ракеты, выпущенной из Ирана, в 7-этажное здание в городе Беэр-Шева в Израле, сообщают израильские СМИ, передает Trend.

Сообщается, что еще семь человек ранения средней и легкой степени тяжести.

Напомним, что 22 июня ВВС США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. По имеющимся данным, все три объекта были уничтожены.

23 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по американской базе Эль-Удейд в Катаре.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли соглашения о прекращении огня.

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