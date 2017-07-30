Не менее четырех военных пострадали при взрыве на акции протеста в Каракасе

30 июля 2017 22:01 (UTC+04:00)

По меньшей мере четыре военных получили ранения в результате взрыва на акции протеста в столице Венесуэлы Каракасе, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Как сообщает агентство, взрыв произошел в районе Альтамира, взорвалось изготовленное в домашних условиях пиротехническое изделие.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что в результате взрыва пострадали полицейские.

В воскресенье в Венесуэле проходят выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Они были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 110 человек.

Azernews Newspaper
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