На Тайване число пострадавших от двух тайфунов превысило 130

31 июля 2017 14:26 (UTC+04:00)

Два тайфуна — Nesat и Haitang — обрушились на Тайвань за последние сутки, число пострадавших от разгула стихии в разных районах острова достигло 131 человека, ещё один числится пропавшим без вести, передает РИА Новости со ссылкой на агентство CNA.

Тайфуны принесли сильные ливни и опасность схода селей в многочисленных районах острова, 279 населённых пунктов оказались затоплены.

Непогода отразилась на работе основных служб, перебои с электричеством за два дня были зафиксированы в почти 650 тысячах домовладений. Многочисленные автомобильные дороги оказались заблокированными или затопленными, из-за чего частично прервано автобусное сообщение, поезда ходят с задержкой.

Местные власти сообщили, что ущерб только для сельскохозяйственного сектора уже составил 5,8 миллиона долларов.

Azernews Newspaper
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