Генпрокурор Венесуэлы подтвердила гибель 121 человека в протестах

1 августа 2017 02:23 (UTC+04:00)

Генеральная прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас завила в понедельник, что в ходе продолжающихся почти четыре месяца протестов в стране погиб 121 человек и почти 2 тысячи получили ранения, передает РИА Новости.

"Общий грустный баланс у нас за эти последние четыре месяца — 121 венесуэлец, потерявший жизнь, и 1.958 серьезно и очень серьезно раненных", — заявила Ортега Диас на пресс-конференции, транслировавшейся в интернете.

По ее словам, лишь за день выборов в национальное учредительное собрание в воскресенье были убиты десять человек.

Генпрокурор сообщила также, что в 2016 году в Венесуэле было зарегистрировано в общей сложности более 21,7 тысячи убийств, что соответствует уровню примерно 70 убийств на каждые 100 тысяч населения в год.

Azernews Newspaper
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