Facebook отключил искусственный интеллект, разработавший собственный язык

1 августа 2017 04:50 (UTC+04:00)

Программисты социальной сети Facebook были вынуждены отключить чат-боты на базе искусственного интеллекта после того как они создали собственный язык для коммуникации, передает РИА Новости со ссылкой на International Business Times.

Издание отмечает, что изначально все боты общались на английском языке. Однако в последующем некоторые боты придумали язык для более быстрого общения между собой, а так как это противоречило целям проекта, то компании Facebook пришлось отключить их, а других агентов искусственного интеллекта перепрограммировать на общение исключительно на английском.

Ранее глава SpaceX и Tesla Илон Маск назвал искусственный интеллект ключевой угрозой человечеству, однако основатель Facebook Марк Цукерберг раскритиковал такую позицию и заявил, что "искусственный интеллект сделает в будущем нашу жизнь лучше".

Azernews Newspaper
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