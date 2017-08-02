Не менее 17 человек пострадали в результате атаки смертника в Сомали

2 августа 2017 00:33 (UTC+04:00)

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате атаки террориста-смертника в городе Кисмайо в Сомали, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Представитель автономного образования Джубаленд Хассан Аден Мохамед (Hassan Aden Mohamed) подтвердил сообщения об инциденте. По его словам, целью атаки были мирные жители в ресторане.

"Террорист-смертник зашел в ресторан, подорвал себя, в результате атаки пострадали 17 человек. В настоящее время мы проводим спасательную операцию, силы безопасности оценивают ситуацию", - приводит агентство слова Мохамеда.

Как отмечает агентство, независимые источники сообщили о том, что на месте происшествия были найдены тела двух погибших. Отмечается, что большинство пострадавших - мирные жители.
Ответственность за атаку пока не взяла ни одна из действующих в регионе группировок.

Azernews Newspaper
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