Россиянин погиб при восхождении на гору в Перу

2 августа 2017 02:28 (UTC+04:00)

Россиянин и два чилийца погибли в Перу во время восхождения на одну из гор в Андах, передает РИА Новости со ссылкой на местный новостной портал RPP. Об этом сообщил глава ассоциации высокогорных проводников Рафаэля Фигероа.

Сообщается, что группа спасателей отправилась на поиски пропавших туристов в понедельник, однако тела удалось обнаружить во вторник. Туристы пытались самостоятельно и без профессионального гида совершить восхождение на одну из вершин горного хребта Кордильера Бланка. Нашедший тела погибших гид заявил, что их накрыла лавина.

По данным портала, в группу входили граждане Чили Кристобаль Биззарри Лион (23 года) и Габриэль Наваррете Пукон (32 года), а также Александр Мазмев, который имел двойное гражданство РФ и США.

Azernews Newspaper
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