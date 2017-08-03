В Чили одобрили частичную легализацию абортов

3 августа 2017 06:14 (UTC+04:00)

Сенат Чили в среду проголосовал за законопроект, частично легализующий аборты, передает РИА Новости.

По сообщению портала 24 Horas, после окончательного утверждения закона женщина сможет прервать беременность по следующим показателям: опасность для жизни матери, беременность вследствие насилия и нежизнеспособность плода с летальными признаками.

Этот закон стал одним из наиболее обсуждаемых и осуждаемых в католической южноамериканской стране, он был предложен правительством президента Мишель Бачелет. За проект проголосовали 22 сенатора, 13 были против.

Документ прошел уже все законодательные инстанции. Однако до подписания президентом ему предстоит преодолеть сопротивление противников, представивших иск в конституционный суд страны.

Azernews Newspaper
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