В Венесуэле начала работу Конституционная ассамблея

4 августа 2017 21:34 (UTC+04:00)

Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы начала свою работу в пятницу в столице страны Каракасе, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

"Мы начинаем работу Конституционной ассамблеи венесуэльского народа", - приводит агентство слова старейшего депутата Фернандо Сото, который открыл первое заседание. Председателем конституционной ассамблеи избрана бывший министр иностранных дел Венесуэла Дельси Родригес.

Учредительное собрание начало работу в здании парламента, большинство в котором принадлежит оппозиции.

Конституционная ассамблея была созвана по инициативе президента страны Николаса Мадуро. Против этого решения протестует оппозиция, которая опасается, что власти примут новую конституцию и распустят действующий парламент, находящийся под ее контролем.

Azernews Newspaper
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