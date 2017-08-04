В Венесуэле начала работу Конституционная ассамблея

Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы начала свою работу в пятницу в столице страны Каракасе, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

"Мы начинаем работу Конституционной ассамблеи венесуэльского народа", - приводит агентство слова старейшего депутата Фернандо Сото, который открыл первое заседание. Председателем конституционной ассамблеи избрана бывший министр иностранных дел Венесуэла Дельси Родригес.

Учредительное собрание начало работу в здании парламента, большинство в котором принадлежит оппозиции.

Конституционная ассамблея была созвана по инициативе президента страны Николаса Мадуро. Против этого решения протестует оппозиция, которая опасается, что власти примут новую конституцию и распустят действующий парламент, находящийся под ее контролем.