СБ ООН проголосует по проекту резолюции об ужесточении санкций против КНДР

5 августа 2017 04:46 (UTC+04:00)

Совет Безопасности ООН рассмотрит в субботу проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенные страной ракетные испытании, передает ТАСС.

Как сообщил ТАСС дипломат одной из западных стран - членов СБ, голосование по тексту, подготовленному США, назначено на 15:00 по нью-йоркскому времени.

Проект резолюции, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие рестрикции, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

Как сообщило ранее агентство Reuters, по подсчетам американской стороны, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд. Дипломатический источник сообщил агентству, что Россия и Китай могут поддержать американский проект резолюции.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США объявили России полноценную торговую войну, заявил Медведев
Россия 2 августа 22:46
Американцы ждут от России шагов по улучшению отношений с США, заявил Трамп
США 2 августа 20:49
Трамп назвал подписанный им же закон о санкциях против России "ущербным"
Россия 2 августа 19:57
США перебрасывают в Южную Корею 12 истребителей в ответ запуск ракеты КНДР
В мире 1 августа 11:13
Казахстан осуждает запуск КНДР баллистической ракеты
Казахстан 31 июля 10:13
Центральное телевидение КНДР показало видеозапись ночного пуска ракеты
В мире 29 июля 13:34
Минобороны Южной Кореи готовит ответные меры на новые провокации КНДР
Другие страны 29 июля 05:21
Армия Южной Кореи подтвердила пуск ракеты КНДР
Другие страны 28 июля 19:47
Госдеп США получил уведомление о контрмерах России в ответ на санкции
В мире 28 июля 15:43
Американские сенаторы достигли соглашения по санкциям против России
США 27 июля 05:35
Америка будет применять санкции против РФ, Ирана и КНДР "суперагрессивно" - минфин США
США 27 июля 04:19
Законопроект о санкциях против России могут изменить, заявили в Белом доме
США 26 июля 23:15
США расширили санкции против Венесуэлы
США 26 июля 21:09
Fox: Иран и КНДР готовят запуски ракет
В мире 26 июля 19:23
Евросоюз возмущен новыми санкциями США против России - СМИ
Россия 26 июля 13:03
Спикер: Палата представителей США приняла "один из крупнейших пакетов санкций в истории"
США 26 июля 05:13
Пресс-секретарь Трампа: администрация поддерживает санкции против России
США 23 июля 17:48
США ввели запрет на поездки американцев в КНДР
США 21 июля 19:47