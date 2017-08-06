Мексика осудила увольнение генпрокурора Венесуэлы

6 августа 2017 01:01 (UTC+04:00)

Правительство Мексики осуждает увольнение с поста генерального прокурора Венесуэлы Луисы Ортеги Диас, говорится в распространенном заявлении МИД страны.

Генпрокурор была уволена на первой сессии национального учредительного собрания, решение собрания было чуть позже подтверждено и верховным судом страны. Сама Ортега Диас отказалась признать это решение, передает РИА Новости.

"Мексика подчеркивает свою поддержку и солидарность с генеральным прокурором Луисой Ортегой Диас и сотрудниками генеральной прокуратуры Венесуэлы", – отмечается в коммюнике МИД. Само национальное учредительное собрание Венесуэлы, принявшее такое решение, в заявлении названо незаконным.

Azernews Newspaper
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