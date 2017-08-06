В ДРК при столкновении между двумя племенами погибли более 50 человек

6 августа 2017 20:14 (UTC+04:00)

По меньшей мере 50 человек погибли в столкновениях между племенными группировками пигмеев и банту на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По словам собеседников агентства, столкновения произошли в пятницу между племенными группировками народностей банту и пигмеев в провинции Танганьика близ города Калимие. По словам местного активиста, большинство погибших были из этнической группы Луба.

"Согласно полученной информации, в результате атаки на группу было около 50 погибших", - заявил председатель местной неправительственной организации Межцерковного совета Илунга Мусафири (Ilunga Musafiri).

Как отмечает агентство, это наибольшее число погибших в этнических конфликтах за последние месяцы.

Azernews Newspaper
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