В Колумбии неизвестные напали на миссию ООН, полицейский получил ранения

По меньшей мере один полицейский получил ранения в результате нападения на миссию ООН в Колумбии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Как сообщает агентство, нападение было совершено в воскресенье в департаменте Каука на западе страны.

Полиция подозревает, что к нападению могут быть причастны повстанцы из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) или повстанцы из Армии национального освобождения (АНО).

В ноябре 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри подписали окончательное соглашение о мире в стране, которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек. В феврале 2017 года в Колумбии началось непосредственное разоружение повстанческих сил РВСК, а в конце июня прошла официальная церемония завершения сдачи оружия повстанцами.

В начале июня повстанцы РВСК передали ООН первую партию оружия в рамках выполнения мирного соглашения.

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" — общества социальной справедливости и равенства. Организация была признана США и странами Европы террористической и подозревается в связях с наркомафией. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов. Переговоры шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва.

АНО состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после РВСК. С февраля группировка ведет переговоры с правительством Колумбии о мире.

РИА Новости https://ria.ru/world/20170806/1499858624.html