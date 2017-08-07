Китай отверг предложения Южной Кореи по налаживанию отношений

7 августа 2017 06:11 (UTC+04:00)

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо встретился в Маниле с южнокорейской коллегой Кан Гён Хва и отверг предложения Сеула по налаживанию отношений двух стран, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

По данным агентства, встреча министров двух корейских государств состоялась в рамках региональных министерских встречах стран-участниц Восточноазиатского саммита и сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

"Южной стороне не хватает искренности", — приводит южнокорейское агентство слова Ли Ен Хо.

Так он прокомментировал призыв Кан Гён Хва положительно ответить на инициативы президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Azernews Newspaper
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