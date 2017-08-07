Число раненных при взрыве в Лахоре возросло до 34 человек

7 августа 2017 23:16 (UTC+04:00)

По меньшей мере 34 человека получили ранения при взрыве в пакистанском городе Лахор, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел в понедельник вечером в районе Ислампура, расположенном на западе города. Взрывная волна повредила расположенные рядом с местом происшествия автомобили, также обрушилась крыша здания.

"В грузовике с фруктами была заложена взрывчатка. По меньшей мере 34 человека получили ранения, в основном прохожие", - приводит агентство слова представителя местных властей Абдуллы Хана Сумбала.

Власти начали расследование.

Azernews Newspaper
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