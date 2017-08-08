В Китае шесть человек погибли, 20 пропали без вести из-за схода селя

8 августа 2017 10:03 (UTC+04:00)

Продолжающиеся дожди в ряде районов китайской провинции Сычуань в центральной части страны привели к наводнениям и сходу селей, в результате чего во вторник погибли шесть человек, четверо пострадали, еще 20 пропали без вести, передает РИА Новости.

Крупный селевой поток сошел на несколько жилых домов во вторник около 05.00 в населенном пункте Цяовочжэнь уезда Пугэ в Ляншань-Ийском автономном округе, сообщили власти провинции на своей странице в соцсети Weibo.

По данным властей, дожди не прекращаются в нескольких районах провинции уже более 2 недель.

Azernews Newspaper
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