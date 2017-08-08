На выезде из египетского Шарм-эш-Шейха перевернулся автобус с туристами

8 августа 2017 21:22 (UTC+04:00)

Двадцать шесть человек получили различные травмы в результате ДТП с автобусом на выезде из курортного города Шарм-эш-Шейх, передает РИА Новости со ссылкой на портал "Аль-Ахрам".

По данным издания, авария произошла в двух километрах от главного выезда из туристического города. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на одном из поворотов, транспортное средство, принадлежащее одному из отелей курорта, перевернулось.

Все пассажиры автобуса были гражданами Египта. Они доставлены в клинику Шарм-эш-Шейха.

Azernews Newspaper
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