Талибы освободили более 230 заложников на севере Афганистана

8 августа 2017 22:28 (UTC+04:00)

Боевики радикального движения "Талибан" освободили во вторник 235 заложников на севере Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Этим вечером 235 человек, в том числе женщины и дети, были освобождены из района Мирза Оланг при посредничестве местных старейшин и властей провинции", — сообщил представитель губернатора провинции Сари-Пуль Забихулла Амани.

Он отметил, что освобожденные были эвакуированы в Сари-Пуль. На данный момент неизвестно, столько еще человек остаются в заложниках.

В воскресенье сообщалось, что боевики террористической группировки "Исламское государство" и талибы расстреляли в афганской северной провинции Сари-Пуль около 40 человек. Расстрел произошел недалеко от района Мирза Оланг, где последние несколько дней местные силовики ведут ожесточенные бои с террористами.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства".

Azernews Newspaper
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