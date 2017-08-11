Сенаторы США призвали Трампа не блокировать поставки нефти из Венесуэлы

11 августа 2017 06:34 (UTC+04:00)

Четыре сенатора от нефтеперерабатывающих штатов США обратились к американском президенту Дональду Трампу с просьбой не накладывать запрет на импорт нефти из Венесуэлы в качестве экономических санкций против этой страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы считаем, что крайне важно помнить, какую роль энергетический сектор и нефтеперерабатывающая индустрия играют в экономических интересах страны и интересах государственной безопасности", - утверждается в совместном заявлении сенаторов от Техаса, Луизианы и Миссисипи Джона Корнин, Билла Кэссиди, Тада Кохрана и Роджера Уикера.

Сенаторы отмечают, что блокировка поставок нефти может нанести отрасли значительный ущерб, стоимость которого ляжет на плечи налогоплательщиков. В письме также говорится, что подобные меры могут спровоцировать в Венесуэле кризис, который лишит государство источников финансирования и переместит нефтяные ресурсы в руки кредиторов. Авторов обращения беспокоит возможная заинтересованность России и Китая в венесуэльской нефтяной индустрии.

Ранее США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других должностных лиц этой страны. Поводом послужило решение Мадуро созвать Конституционную Ассамблею (КА), способную реформировать систему государственного управления и менять основной закон Венесуэлы. США назвали созыв КА "ударом по демократии во всем полушарии".

Azernews Newspaper
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