ООН призывает к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг КНДР, заявил в пятницу официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

"Мы по-прежнему выражаем опасения в связи с продолжающейся риторикой. Очевидно, что настало время всем сторонам сконцентрироваться на снижении напряженности", — сказал он на брифинге, который транслировался на сайте ООН.

Дюжаррик ушел от ответа на вопрос о том, контактировал ли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с США и КНДР по данному вопросу. "На данный момент я не могу поделиться информацией о каких-либо контактах", — сказал он, подчеркнув, что "мы должны сконцентрироваться на дипломатии и деэскалации".

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.