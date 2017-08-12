Член руководства "Талибана" сдался правительственным войскам Афганистана

Заместитель руководителя военной комиссии радикального движения "Талибан" сдался правительственным войскам в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Заместитель военной комиссии "Талибана" Кари Махфозулла (Qari Mahfozullah) сдался силам безопасности в нестабильном районе Бурка этим утром", — заявил представитель одного из подразделений Гулам Хазрат Карими.

Еще трое боевиков движения были ликвидированы в ходе операции в районе Дара-э-Гулак (Dara-e-Gulak), отметит Карими.