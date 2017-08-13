В Непале число жертв наводнений и оползней возросло до 49 человек (Обновлено)

13 августа 2017 14:52 (UTC+04:00)

14:52 (GMT+4) Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, увеличилось до 49 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Число погибших может возрасти, поскольку мы все еще подсчитываем окончательные потери", — сообщил агентству помощник министра внутренних дел Лакшми Пун (Laxmi Pun).

Как сообщил чиновник в МВД, в результате непогоды 5 тысяч человек были эвакуированы, 34 тысячи домов оказались под водой. По данным агентства, еще 17 человек пострадали.

14:40 (GMT+4) Число погибших в Непале в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, увеличилось до 40 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

"С пятницы как минимум 40 человек погибли в результате наводнений и оползней", — заявил агентству представитель МВД страны Дипак Кафле. По его словам, поисково-спасательные службы продолжают работать на месте происшествия и оказывать помощь жертвам стихии.

Проливные дожди обрушились на несколько областей Непала в пятницу утром. По словам властей, уровень воды в одной из основных рек превысил допустимый. Сотни домов оказались под водой, большое количество семей были перемещены в другие районы. Полиция, солдаты и местные жители оказывали помощь людям, застрявшим на крышах домов и возвышенностях. Местные власти организовали временные укрытия для тех, кому пришлось покинуть свои дома.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Индии не менее семи человек погибли в результате схода оползня
Другие страны 13:02
В Иране не менее девяти человек погибли из-за наводнения
Общество 09:11
В Китае около трех тысяч человек эвакуировали из-за наводнения
Другие страны 26 июля 08:56
Более 226 тысяч человек эвакуировали на северо-востоке КНР из-за наводнения
Другие страны 21 июля 05:01
В Японии более 21 тысячи человек рекомендовали эвакуироваться из-за ливней
Другие страны 18 июля 06:16
В Афганистане наводнение унесло жизни 17 человек
Другие страны 18 июля 05:31
Число жертв наводнений на юго-западе Японии достигло 32 человек
Другие страны 15 июля 17:48
На северо-востоке Китая дожди унесли жизни восьми человек
Другие страны 15 июля 07:35
В американском Иллинойсе наводнение повредило почти семь тысяч домов
США 15 июля 06:25
В Японии из-за ливней полностью эвакуируют один из городов
Другие страны 14 июля 06:51
Число жертв наводнений в Японии достигло 15 человек
Другие страны 8 июля 05:38
Три человека погибли, пять пропали без вести из-за схода оползня в Китае
Другие страны 2 июля 04:30
В Китае число погибших в результате схода оползня увеличилось до 24 человек
Другие страны 25 июня 10:32
В Китае более 100 человек оказались под завалами в результате оползня
Другие страны 24 июня 05:56
Жертвами наводнений на северо-востоке Индии стали 15 человек
Другие страны 15 июня 03:31
Число погибших в результате проливных дождей в Бангладеш превысило 100 человек
Другие страны 13 июня 21:52
Число жертв наводнений на Шри-Ланке превысило 200 человек
Другие страны 31 мая 08:52
В Бразилии наводнения унесли жизни семи человек, десятки тысяч эвакуированы
Другие страны 31 мая 05:11