В Непале число жертв наводнений и оползней возросло до 49 человек (Обновлено)

14:52 (GMT+4) Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, увеличилось до 49 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Число погибших может возрасти, поскольку мы все еще подсчитываем окончательные потери", — сообщил агентству помощник министра внутренних дел Лакшми Пун (Laxmi Pun).

Как сообщил чиновник в МВД, в результате непогоды 5 тысяч человек были эвакуированы, 34 тысячи домов оказались под водой. По данным агентства, еще 17 человек пострадали.

14:40 (GMT+4) Число погибших в Непале в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, увеличилось до 40 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

"С пятницы как минимум 40 человек погибли в результате наводнений и оползней", — заявил агентству представитель МВД страны Дипак Кафле. По его словам, поисково-спасательные службы продолжают работать на месте происшествия и оказывать помощь жертвам стихии.

Проливные дожди обрушились на несколько областей Непала в пятницу утром. По словам властей, уровень воды в одной из основных рек превысил допустимый. Сотни домов оказались под водой, большое количество семей были перемещены в другие районы. Полиция, солдаты и местные жители оказывали помощь людям, застрявшим на крышах домов и возвышенностях. Местные власти организовали временные укрытия для тех, кому пришлось покинуть свои дома.