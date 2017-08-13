В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6

13 августа 2017 23:33 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в центральной части Перу, передает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 11.51 по местному времени в 62 километрах к северу от города Сатипо в центральной части страны и в 311 километрах от столицы страны города Лима. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти сообщает, что магнитуда землетрясения составила 6,1. Информация о пострадавших не поступала. В некоторых районах центральной части страны нарушена телефонная связь.

Отмечается, что в результате землетрясения в южной части страны в пятницу погиб по меньшей мере один человек.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8
Турция 13 августа 16:04
Число жертв землетрясения в Сычуани возросло до 25
Другие страны 13 августа 12:23
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны 12 августа 18:05
В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6
Другие страны 12 августа 04:41
Число жертв землетрясения в Сычуани выросло до 24
Другие страны 11 августа 21:52
Число пострадавших при землетрясении в Китае достигло почти 500 человек
Другие страны 10 августа 20:52
В азербайджанском секторе Каспия произошло землетрясение
Происшествия 10 августа 11:49
Число пострадавших при землетрясении в Сычуане достигло 343 человек
Другие страны 10 августа 05:17
Журналисты в США приняли землетрясение в Китае за ядерное испытание КНДР
США 9 августа 23:22
Число жертв землетрясения в Китае достигло 12 человек (Обновлено)
Другие страны 9 августа 05:27
На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,4
Другие страны 9 августа 04:25
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,5
В мире 8 августа 17:46
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8
Другие страны 5 августа 08:43
У берегов Камчатки произошло землетрясение
Россия 3 августа 03:20
Россиянин погиб при восхождении на гору в Перу
Другие страны 2 августа 02:28
На юго-западе Ирана при землетрясении пострадали 25 человек
Иран 31 июля 12:51
К востоку от Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны 31 июля 04:03
Азербайджан и Перу обозначили перспективные сферы сотрудничества (ФОТО)
Политика 28 июля 15:14