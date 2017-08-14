В Ванкувере автобус врезался в толпу пешеходов

14 августа 2017 03:33 (UTC+04:00)

Туристический автобус врезался в толпу пешеходов в канадском городе Ванкувер, в результате чего один человек погиб, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV.

По данным телеканала, инцидент произошел в воскресенье около 10.30 по местному времени. Автобус врезался в пешеходов, в результате чего 49-летний мужчина погиб, серьезно пострадал пожилой мужчина, а девушка-подросток получила небольшие травмы.

Как отмечает телеканал, автобус ехал на маленькой скорости, когда произошел инцидент.

Причина инцидента не установлена, полиция начала расследование.

Azernews Newspaper
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