В Буркина-Фасо 17 человек стали жертвами нападения на турецкое кафе (Обновлено)

14 августа 2017 06:08 (UTC+04:00)

06:08 (GMT+4) Жертвами нападения на кафе в Буркина-Фасо стали 17 человек, 8 получили ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой министра связи страны Реми Данджину.

Гражданство погибших и пострадавших не уточняется, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о трех погибших, в том числе гражданине Турции.

Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка.

05:24 (GMT+4) Три человека, в том числе один гражданин Турции погибли в результате атаки джихадистов на кафе в Буркина-Фасо, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что после нападения на кафе "Стамбул" в столице Буркина-Фасо Уагадугу армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка; в результате атаки пострадали по меньшей мере два человека, в том числе иностранец.

По данным агентства, трое мужчин подъехали к кафе на машине около 21.30 по местному времени и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе.

Azernews Newspaper
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