Число жертв наводнений на севере Индии превысило сто человек

15 августа 2017 07:44 (UTC+04:00)

Более 100 человек погибли в последние несколько дней в результате наводнений на севере Индии, передает РИА Новости со ссылкой на издание DNA.

Ранее сообщалось о 64 жертвах, в числе которых оказались 48 человек, погибших в воскресенье при сходе оползня в штате Химачал-Прадеш.

В штате Ассам, по последним данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям (NDMA), погибли 20 человек. Около 183 тысяч человек по-прежнему находятся в палаточных городках.

Резко выросло число жертв стихии в штате Бихар. Во вторник стало известно, что за последние два дня в регионе в результате наводнений погиб 41 человек. В штате Уттаракханд, по разным данным, до 25 человек могли погибнуть при сходе оползня на военный лагерь в округе Питхорагарх.

Сильный дожди обрушились на север Индии, Непал и Бангладеш в конце прошлой недели. В Непале жертвами непогоды стал 91 человек, 38 пропали без вести. В Бангладеш погибли 28 человек. Таким образом, во всем регионе жертвами удара стихии стали не менее 225 человек.

Наводнения являются одной из самых опасных природных стихий по числу жертв в Индии. Так, метеорологический департамент Индии в январе сообщил, что в целом за 2016 год около 1,6 тысячи человек стали жертвами суровых погодных условий и стихийных бедствий. Больше всего людей — около 700 человек — погибли из-за жары, которая устанавливается в Индии, как правило, в апреле-июне.

Azernews Newspaper
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