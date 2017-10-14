В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,4

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на побережье мексиканского штата Оахака, сообщает в субботу Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно данным, эпицентр землетрясение распологался в 480 километрах к юго-востоку от города Пуэбла де Зарагоза. Очаг залегал на глубине 66 километров.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

В сентябре в Мексике произошло два мощных землетрясения. По последним официальным данным властей, землетрясение 19 сентября унесло жизни 369 человек по всей стране (из них 228 погибли в столице), еще около 70 человек стали жертвами землетрясения 7 сентября. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от двух сентябрьских землетрясений, в 37,5 миллиарда песо (более 2 миллиардов долларов).