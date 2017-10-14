В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,4

14 октября 2017 05:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на побережье мексиканского штата Оахака, сообщает в субботу Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно данным, эпицентр землетрясение распологался в 480 километрах к юго-востоку от города Пуэбла де Зарагоза. Очаг залегал на глубине 66 километров.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

В сентябре в Мексике произошло два мощных землетрясения. По последним официальным данным властей, землетрясение 19 сентября унесло жизни 369 человек по всей стране (из них 228 погибли в столице), еще около 70 человек стали жертвами землетрясения 7 сентября. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от двух сентябрьских землетрясений, в 37,5 миллиарда песо (более 2 миллиардов долларов).

Azernews Newspaper
Новости по теме
Трамп объявил о создании пяти прототипов стены на границе с Мексикой
США 12 октября 09:25
У греческого острова Алонисос произошло землетрясение магнитудой 5,1
В мире 12 октября 04:13
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,5
Другие страны 12 октября 02:47
Автобус с футбольной командой перевернулся в Мексике, пострадали восемь человек
Другие страны 12 октября 00:11
Число погибших при бунте в мексиканской тюрьме увеличилось до 16
Другие страны 11 октября 22:28
В мексиканской тюрьме 13 человек погибли в ходе бунта
Другие страны 11 октября 07:14
В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 3,5
Другие страны 10 октября 08:27
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,6
Другие страны 9 октября 23:41
У острова Крит произошло землетрясение
Другие страны 9 октября 07:37
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло близ Алеутских островов
Другие страны 9 октября 05:02
В районе островов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
Другие страны 8 октября 18:36
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,3
Другие страны 8 октября 15:10
На юге Перу произошло землетрясение магнитудой 5,2
Другие страны 7 октября 08:25
В Мексике при катастрофе военного самолета погибли семь человек
Другие страны 7 октября 05:31
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,7
Турция 7 октября 04:13
В штате Мексики объявили высокий уровень опасности перед приходом шторма
Другие страны 7 октября 03:01
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Мексике
Другие страны 7 октября 01:32
На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Другие страны 6 октября 19:27